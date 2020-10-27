Власть договорилась с ОПГ? Ответ ГКНБ

По данным ГКНБ, заявление Дуйшебаева не имеет под собой никакой почвы.
Информация бывшего секретаря Совета безопасности Кенешбека Дуйшебаева о том, что якобы власть договорилась с ОПГ, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.
По данным ГКНБ, заявление Дуйшебаева не имеет под собой никакой почвы.
«ГКНБ ведет активную борьбу с коррупцией и криминалом. Все мероприятия проводятся строго в рамках закона. Проводится соответствующая работа по демонтажу коррупционных схем в госорганах, возмещению ущерба государству и искоренению криминальных проявлений. ГКНБ будет только усиливать борьбу с коррупцией и криминалом», – сказали в пресс-службе.
Дуйшебаев на пресс-конференции в Бишкеке заявлял, что задержание криминального авторитета Камчыбека Кольбаева было неким “пиаром”, если его не отпустят, то криминальный мир предъявит свои претензии к действующей власти.
Источник: reporter.kg
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