Кыргызстан в правовом коллапсе. Почему молчит Конституционная палата?

В КП ВС КР объяснили, в каком случае судьи смогут выразить свое мнение
Последний месяц в Кыргызстане невероятно насыщенная политическая жизнь. Новая власть, пришедшая после непризнанных парламентских выборов, продолжает удивлять народ очередными назначениями и заявлениями. Порой даже самые опытные юристы впадают в ступор от правовых коллизий, в которые попал и парламент как главный законодательный орган, и исполнительная ветвь власти. Однако участники политических событий, похоже, позабыли, что в Кыргызстане есть Конституционная палата при Верховном суде - судебный орган, за которым остается последнее слово в трактовании Конституции. Так почему КП ВС КР молчит?
В пресс-службе Конституционной палаты ответили Vesti.kg, что служители Фемиды не имеют права выражать свое мнение до тех пор, пока к ним не поступит официальное обращение.
- В ином случае судей могут отозвать, - пояснили в Конституционной палате.
Вместе с тем вчера партия «Реформа» обратилась с ходатайством в Конституционную палату. Предметом обращения являются положения статей 1 и 2 конституционного Закона «О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша».
В «Реформе» полагают, что Жогорку Кенеш проигнорировал пункт 8 статьи 10 регламента ЖК, в котором прописано, что стабилизация социально-экономической ситуации должна быть обусловлена введением чрезвычайного положения, чрезвычайной ситуации или обстоятельств непреодолимой силы. Но 22 октября, в день принятия закона, государство не находилось ни в одном из этих состояний.
Источник: vesti.kg
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