Балбак Түлобаев официально назначен и.о.мэра Бишкека

Балбак Түлобаев официально назначен и.о.мэра Бишкека

Он будет возглавлять столицу до проведения выборов нового состава Бишкекского горкенеша и избрания нового градоначальника в апреле 2021 года

Исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен Балбак Тулобаев. Распоряжение о назначении подписал и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров в соответствии с Законом КР “О статусе столицы”.

Тулобаев будет и.о. градоначальника до проведения выборов нового состава Бишкекского городского Кенеша и избрания нового мэра в апреле 2021 года.

Сегодня и.о. мэра представили коллективу муниципалитета руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев и председатель БГК Жаныбек Абиров.

Напомним, что ранее Балбак Түлобаев занимал позицию руководителя аппарата столичного муниципалитета, летом 2020 года он был освобожден от должности в связи с назначением полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.

Мэрия Бишкека