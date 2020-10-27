Балбак Түлобаев официально назначен и.о.мэра Бишкека
Он будет возглавлять столицу до проведения выборов нового состава Бишкекского горкенеша и избрания нового градоначальника в апреле 2021 года
Исполняющим обязанности мэра Бишкека назначен Балбак Тулобаев. Распоряжение о назначении подписал и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров в соответствии с Законом КР “О статусе столицы”.
Тулобаев будет и.о. градоначальника до проведения выборов нового состава Бишкекского городского Кенеша и избрания нового мэра в апреле 2021 года.
Сегодня и.о. мэра представили коллективу муниципалитета руководитель аппарата правительства Бактыбек Аманбаев и председатель БГК Жаныбек Абиров.
Напомним, что ранее Балбак Түлобаев занимал позицию руководителя аппарата столичного муниципалитета, летом 2020 года он был освобожден от должности в связи с назначением полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области.
Мэрия Бишкека
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