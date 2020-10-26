Алмазбека Атамбаева перевели в подвальное помещение СИЗО-1 Бишкека, где содержали пожизненно заключенных

Бывший президент объявил в связи с этим голодовку

Алмазбек Атамбаев объявил голодовку, поскольку его перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат бывшего президента Замир Жоошев.

По словам юриста, сегодня он вместе со своим коллегой навестили Атамбаева, который сообщил о объявлении голодовки в знак протеста.

- Атамбаева перевели в СИЗО-1 Бишкека,- уточнил Жоошев. - Его содержат в подвальном помещении, где не работает канализация, протекают трубы и открыта дверь. В этой камере содержались пожизненно заключенные.

Жоошев не знает, на каком основании бывшего президента перевели в следственный изолятор ГСИН.

Ранее отмечалось, что Атабаева нельзя содержать в СИЗО-1, поскольку он является носителем государственных секретов.

Источник: vesti.kg