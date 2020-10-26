«Нарушение дипломатического этикета может повлиять на дальнейшие отношения между Кыргызстаном и Россией»

Есть мнение, что глава МИД РФ Сергей Лавров не позволил бы себе такой резкости на встрече с более сильными западными партнерами

Неприятный казус, произошедший в ходе последней встречи глав МИД Кыргызстана и России и получивший широкий общественный резонанс, является серьезным недочетом руководства КТРК и пресс-службы МИД КР. Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший дипломат, политолог Марс Сариев.

По мнению эксперта, Сергей Лавров, призвавший кыргызскую сторону «уважать хозяев», не проявил излишней грубости.

— Лавров попытался даже смягчить этот казус и формально соблюсти протокол, — отметил Сариев.

Иной взгляд на произошедшее у другого бывшего дипломата, гражданского активиста Адиля Турдукулова, которому поведение министра иностранных дел РФ показалось возмутительным.

- Это было неэтично для государственного служащего, дипломатический этикет тоже не был соблюден. - поделился эксперт с Vesti.kg. - Мы много раз наблюдали за тем, как сам Лавров выезжал с зарубежными визитами, где ему наряду с вопросами на английском языке задают и на русском, на что глава МИД РФ спешно отвечает. Такого Лавров себе не позволил бы, будь он за одним столом с более сильными европейскими партнерами. Здесь можно наблюдать двойные подходы и проявление неуважения к кыргызской стороне ввиду того, что мы зависим от России политически и экономически. Такое отношение объясняется тем, что у руководства РФ наблюдается глухое раздражение в связи с той ситуацией, которая сложилась у нас в стране. Вероятно, те силы, которых поддерживали в Кремле, не оказались на властвующем троне, и они вынуждены говорить с теми, кто пришел на волне народного движения. Плохо то, что наш МИД КР не вступился за журналиста и не отметил, что кыргызский язык является государственным, и надо уважать язык стратегического партнера.

Турдукулов также полагает, что столь резкие высказывания могут вызвать отторжение не только со стороны политической элиты КР, устремленной в сторону Кремля, но и в целом кыргызстанцев, исторически относящихся с уважением к России, ее народу и культуре.

— Сергей Лавров, будучи опытным дипломатом, не должен пренебрегать дипломатическим этикетом, нарушение которого может отрицательно влиять на отношения двух стран, — заключил собеседник.

Напомним, в ходе недавней рабочей поездки в Москву глава МИД КР Руслан Казакбаев и его российский коллега Сергей Лавров выступили на пресс-конференции. Журналист КТРК дважды озвучил вопрос на кыргызском языке. В ответ на это Лавров заметил: «Извините, вы как-то должны уважать хозяев, во всех смыслах».

Источник: vesti.kg