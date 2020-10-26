Нариман Тюлеев: Садыр Жапаров не в курсе, какие игры ведутся вокруг поста мэра Бишкека

И.о. градоначальника Бишкека не понимает, в чем его обвиняет Торохан Жунусбеков

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров даже не в курсе, какие игры ведутся вокруг поста мэра Бишкека. Об этом Vesti.kg сказал и.о. градоначальника, первый вице-мэр столицы Нариман Тюлеев.

- Все действующие лица этой игры на виду, мне даже неприятно называть их имена, - отметил он. - Нас обвинили в подготовке контрреволюции, но, видимо, Торохан Жунусбеков не понимает, что это такое. А если у него есть какие-то данные, то пусть обнародует их. Я давно в политике и тоже кое-что знаю и кое-что вижу. Меня на эту должность назначил мэр, и снять с нее может только он. А пока я буду работать на благо нашего города.

Нариман Ташболотович добавил, что долго думал, прежде чем вернуться в мэрию.

- Мое назначение с Азизом Суракматовым мы обсуждали три дня, а то некоторые думают, что я просто так пришел, - пояснил он. - С Садыром Жапаровым мы это не обсуждали.

Первый вице-мэр Бишкека добавил, что сейчас у него нет времени обсуждать митинги против него, поскольку он занят рабочей поездкой в Москву.

- У меня запланировано много встреч: с представителями фармкомпаний, выпускающих лекарства против коронавируса, по вопросам поставки автобусов и прочее, - заключил он.

Напомним, сегодня Нариман Тюлеев отозвал свое заявление об уходе с поста первого вице-мэра и приступил к исполнению своих обязанностей. Вместе с тем у мэрии прошел очередной митинг против его назначения. Ранее сторонник Садыра Жапарова, Торохан Жунусбеков, заявлял, что Азиз Суракматов и Нариман Тюлеев якобы готовят контрреволюцию, и поэтому он сам решил стать мэром.

Источник: vesti.kg