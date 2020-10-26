Абылгазиев не понесет ответственности за коррупцию по радиочастотам?

Помните скандал, возникший с радиочастотами?

Мы быстро забыли, как Мухаммедкалый Абылгазиев обвинялся в коррупции и ушел с поста главы правительства. Если предыдущая власть покрывала его как «сотрапезника», то как к нему отнесутся нынешние? Депутаты в свое время говорили, что государственная казна недополучила миллионы за радиочастоты. Возник большой резонанс. И как понимать то, что после отставки Абылгазиева закрытая дверь так и осталась закрытой? Способна ли новая власть разоблачить коррупцию таких масштабов и привлечь к ответственности перед народом виновных?

Источник: газета «Азия news» №31 от 22.10.2020 / стр. 4