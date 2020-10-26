Глава МИД обсудил с генсеком Тюркского совета дальнейшее развитие сотрудничества

Глава МИД обсудил с генсеком Тюркского совета дальнейшее развитие сотрудничества

Министр иностранных дел КР Руслан Казакбаев 25 октября встретился с генеральным секретарем Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств/ССТГ) Б.Амреевым, находящимся в г.Бишкеке с рабочим визитом.

Как сообщили агентству в пресс-службе внешнеполитического ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы повестки дня Тюркского совета и подтвердили обоюдное намерение по дальнейшему развитию отношений дружбы и братства между тюркоязычными государствами.

Министр Р.Казакбаев проинформировал Генерального секретаря Б.Амреева о стабилизации политической ситуации в Кыргызстане и возвращении политических процессов в правовое поле. С кыргызской стороны отмечено, что КР остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров, в том числе в рамках Тюркского совета.

Генеральный секретарь Б.Амреев сообщил об усилиях, предпринимаемых в рамках Организации по борьбе с пандемией COVID-19, в частности ряде проведенных министерских видеоконференций по организации транспортного коридора для доставки гуманитарных грузов, обеспечению населения предметами первой необходимости, медикаментами и медицинскими средствами.

Состоялся обмен мнениями по графику предстоящих мероприятий на высшем и высоком уровнях.

Достигнута договоренность о поддержании регулярного диалога с целью укрепления и продвижения тюркской интеграции, а также расширения взаимодействия между государствами-членами Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Источник: Кабар