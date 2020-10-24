В ЦИК проводят обыск и выемку документов
Правоохранительные органы заинтересовались бумагами за весь период подготовки к выборам
Сотрудники милиции проводят обыск в ЦИК. Об этом Vesti.kg сообщили в самом Центризбиркоме.
— Примерно полчаса назад приехали милиционеры из Свердловского РУВД и начали обыск с выемкой всех документов, — рассказали в избирательной комиссии. — Причем документы изымают за весь период подготовки к выборам. Основание для обыска неизвестно.
Источник: vesti.kg
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