В ЦИК проводят обыск и выемку документов

В ЦИК проводят обыск и выемку документов

Правоохранительные органы заинтересовались бумагами за весь период подготовки к выборам

Сотрудники милиции проводят обыск в ЦИК. Об этом Vesti.kg сообщили в самом Центризбиркоме.

— Примерно полчаса назад приехали милиционеры из Свердловского РУВД и начали обыск с выемкой всех документов, — рассказали в избирательной комиссии. — Причем документы изымают за весь период подготовки к выборам. Основание для обыска неизвестно.

Источник: vesti.kg