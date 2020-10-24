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Политика
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25 партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов ЖК

25 партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов ЖК

На 23 октября 2020 года в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили уведомления от 25 политических партий о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, уведомления подали следующие политические партии:

  1. Партия «Зеленых Кыргызстана»,
  2. «Бутун Кыргызстан»,
  3. «Билим Илим Ордосу»,
  4. «Мекен Ынтымагы»,
  5. «Ата Мекен»,
  6. «Ыйман Нуру»,
  7. Политическая партия «Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»,
  8. «Единство народа»,
  9. «Улут Ордо»,
  10. «Элдик Кенеш»,
  11. «Глас Народа»,
  12. «Партия Патриот»,
  13. «Актив»,
  14. «Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана»,
  15. «Адилеттуу Кыргызстан»,
  16. «Социал-демократы»,
  17. «Онугуу Кыргызстан»,
  18. «Ордо»,
  19. «Республика»,
  20. «Ак Шумкар»,
  21. «Реформа»,
  22. «Республиканская партия Улутман»,
  23. «ЛДП НУР»,
  24. «Улуу Журт»,
  25. «Буткул жаштар саясий партиясы».

Источник: Элгезит

           

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