25 партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов ЖК
На 23 октября 2020 года в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили уведомления от 25 политических партий о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша.
Как сообщает пресс-служба ЦИК, уведомления подали следующие политические партии:
- Партия «Зеленых Кыргызстана»,
- «Бутун Кыргызстан»,
- «Билим Илим Ордосу»,
- «Мекен Ынтымагы»,
- «Ата Мекен»,
- «Ыйман Нуру»,
- Политическая партия «Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов»,
- «Единство народа»,
- «Улут Ордо»,
- «Элдик Кенеш»,
- «Глас Народа»,
- «Партия Патриот»,
- «Актив»,
- «Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана»,
- «Адилеттуу Кыргызстан»,
- «Социал-демократы»,
- «Онугуу Кыргызстан»,
- «Ордо»,
- «Республика»,
- «Ак Шумкар»,
- «Реформа»,
- «Республиканская партия Улутман»,
- «ЛДП НУР»,
- «Улуу Журт»,
- «Буткул жаштар саясий партиясы».
Источник: Элгезит
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