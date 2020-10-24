25 партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов ЖК

25 партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов ЖК

На 23 октября 2020 года в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики поступили уведомления от 25 политических партий о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, уведомления подали следующие политические партии:

Партия «Зеленых Кыргызстана», «Бутун Кыргызстан», «Билим Илим Ордосу», «Мекен Ынтымагы», «Ата Мекен», «Ыйман Нуру», Политическая партия «Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов», «Единство народа», «Улут Ордо», «Элдик Кенеш», «Глас Народа», «Партия Патриот», «Актив», «Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана», «Адилеттуу Кыргызстан», «Социал-демократы», «Онугуу Кыргызстан», «Ордо», «Республика», «Ак Шумкар», «Реформа», «Республиканская партия Улутман», «ЛДП НУР», «Улуу Журт», «Буткул жаштар саясий партиясы».

Источник: Элгезит