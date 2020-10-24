Россия готова выделить КР финансово-техническую помощь и оказать содействие в получении кредита в 100 млн долларов в рамках ЕФСР

Стороны будут прилагать совместные по борьбе с распространением COVID-19.

Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев 23 октября 2020 года провел двустороннюю встречу с Министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в рамках его визита в Российскую Федерацию, г.Москва. Об этом сообщили в МИД КР.

В ходе переговоров главы внешнеполитических ведомств двух стран обменялись мнениями по обширной повестке дня кыргызско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной, миграционной сферах. Обсудили актуальные темы многостороннего взаимодействия в рамках международных, региональных и интеграционных организаций, а также рассмотрели вопросы по противодействию распространения пандемии.

Стороны подтвердили дальнейшее укрепление традиций дружбы, взаимного уважения и доверия между странами, общего стремления к расширению союзнических отношений и стратегического партнерства между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией. Отмечена необходимость поддержания тесных контактов на всех уровнях, укрепления взаимовыгодного политического диалога, продвижения экономического и инвестиционного сотрудничества, интеграционных процессов на обширном евразийском пространстве, а также расширения межрегионального взаимодействия.

Министр Р.Казакбаев проинформировал, что политическая ситуация в настоящее время в Кыргызстане стабилизировалась, политические процессы вернулись в правовое поле. Жогорку Кенешом КР предложен и назначен Премьер-министром КР С.Жапаров, которому в соответствии с законодательством Кыргызской Республики перешли исполнения полномочий Президента Кыргызской Республики.

От имени Правительства Кыргызской Республики заявил, что кыргызская сторона остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних международных договоров, а также защите прав инвесторов и обеспечению безопасности иностранных граждан, находящихся на своей территории.

Выразил глубокую благодарность за неоценимую поддержку Российской Федерации народу Кыргызской Республики в сложный для страны период, связанный распространением коронавируса и политическим кризисом.

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в проведении мероприятий в рамках объявленного 2020 года Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в странах и проведением церемонии закрытия Перекрестного года в 2021 году в Кыргызской Республике.

В целях дальнейшего интеграционного взаимодействия в рамках ЕАЭС Российская сторона подтвердила готовность выделения финансово-технической помощи Кыргызской Республике, а также оказания содействия в получении льготного кредита в размере 100 млн долл. США в рамках Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями и согласованными сроками.

Заверила о принятии решения в сторону увеличения регулярных авиарейсов между КР и РФ, по мере улучшения эпидемиологической обстановки в регионе.

Стороны будут прилагать совместные по борьбе с распространением COVID-19.

Отдельно состоялось обсуждение вопросов защиты прав граждан Кыргызстана, находящихся в России.

Кыргызская сторона отметила, что коронавирусная пандемия в очередной раз наглядно отразила необходимость скорейшего решения вопроса о предоставлении трудящимся мигрантам государств - участников ЕАЭС обязательного медицинского страхования (прим. ОМС) в РФ, в особенности несовершеннолетним детям.

Также было отмечено, что в настоящее время вопрос миграционного учета (прим. регистрации) граждан КР в РФ остается наиболее проблемным и сложным. В этой связи было обращено внимание российской стороне на необходимость принятия возможных мер по облегчению правил постановки на миграционный учет в РФ граждан Кыргызстана с учетом членства КР в ЕАЭС.

Стороны договорились прилагать усилия для реализации ранее достигнутых договоренностей и продолжения постоянных политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран по обсуждению актуальных вопросов двусторонней, международной и региональной повесток дня.

Источник: Кабар