Экс-глава ГУБОП МВД: Доказывать причастность Камчы Кольбаева к созданию ОПГ придется долго

Бывшие силовики полагают, что привлечь вора в законе к ответственности будет нелегко
Правоохранительные органы должны найти свидетелей по делу криминального авторитета Камчы Кольбаева, задержанного накануне сотрудниками ГКНБ. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-министр внутренних дел, бывший премьер Феликс Кулов.
По его словам, нынешние власти устроили «пиар-акцию» с задержанием Кольбаева, пытаясь опровергнуть слухи о собственных связях с криминалом. Кроме того, он добавил, что судебный процесс в отношении вора в законе должен проходить открыто.
- Очевидно, что задержание Кольбаева — шоу, которое сделали для того, чтобы показать, как власть далека от криминала,- прокомментировал вчерашнее событие Кулов. - Госкомитет должен был передать это дело в МВД. Процесс должен проходить открыто. Они должны показать, в чем он конкретно виновен, должны быть свидетели. Если найдут их, то вопросов никаких не возникнет. Нужно подождать.
Между тем экс-председатель ГСИН Шейшенбек Байзаков, в прошлом долгое время возглавлявший ГУБОП МВД, отметил в беседе с Vesti.kg, что спецслужбам будет тяжело найти доказательства, чтобы привлечь к ответственности человека по статье 249 «Создание преступной организации».
- Силовикам нужно доказать причастность Кольбаева к организации преступной группировки, а это будет очень долго,- полагает Байзаков. - Нужна серьезная доказательная база. Когда совершается убийство, разбой, грабеж — преступление раскрывать легче. А в этом случае им нужно собрать показания, что может занять долгое время.
Напомним, накануне в одном из спортивных клубов был задержан так называемый вор в законе Камчыбек Асанбек (Камчы Кольбаев). Его подозревают в создании преступной организации. Он водворен на 48 часов в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Начато досудебное производство.
Источник: vesti.kg
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