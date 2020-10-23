Токтошев прилип, когда Асанов стал министром, сбежал, когда его посадили?

И такие люди ходят по земле…
На этом снимке после переворота Курсан Асанов сидит на кресле как глава МВД. Депутат Эдил Токтошев стоит рядом, как его правая рука, как близкий человек. Это факт! Интересно то, что после задержания Курсана Асанова Эдиль Токтошев сбежал, поджав хвост. Как это понимать? Мог бы ради справедливости озвучить пару теплых слов. Разве в нем нет человечности, джигитских качеств? И такие люди ходят по земле…
Источник: Aryba.kg
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