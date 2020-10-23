Глава МИД РФ Сергей Лавров не принял Руслана Казакбаева в Москве?

В Министерстве иностранных дел КР не ответили, состоялась ли запланированная встреча глав внешнеполитических ведомств

Министр иностранных дел России не принял главу МИД КР Руслана Казакбаева. Об этом Vesti.kg сообщили собственные источники.

Vesti.kg обратились в департамент информации МИД КР, чтобы проверить поступившие сведения, однако там не ответили, состоялась ли запланированная встреча министров или нет.

- Мы пока не располагаем такой информацией, сообщить о встрече должно было посольство Кыргызстана в России, - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, ранее МИД КР передавал, что с 22 по 24 октября 2020 года состоится визит министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева в Россию.

В рамках данного визита, по информации МИД, была запланирована двусторонняя встреча Руслана Казакбаева со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

В ходе переговоров планировалось рассмотрение вопросов обширной повестки дня кыргызско-российского сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, безопасности.

Вместе с тем вчера президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» сказал, что Россия с жалостью и тревогой смотрит на происходящее в Кыргызстане, но не вмешивается в эти процессы. Об этом информирует ТАСС.

«То, что там происходит, это беда, беда киргизского народа: как выборы, так и переворот, - сказал он. - Любое неосторожное вмешательство извне разрушает хрупкие, только зарождающиеся институты суверенитета и государственности в «молодых» странах. Надо людям дать возможность самим аккуратно строить эти отношения внутри общества. Показывать примеры, но не лезть как слон в посудную лавку со своими предложениями, или со своими миллионами в один или в другой адрес, поддерживая то одну, то другую сторону».

Источник: vesti.kg