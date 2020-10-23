В КР вновь меняют Конституцию. Повторные выборы в декабре отменили

В КР вновь меняют Конституцию. Повторные выборы в декабре отменили

Исполняющий обязанности президента Садыр Жапаров подписал закон, согласно которому выборы депутатов парламента переносятся на весну 2021 года. Таким образом, проливаются полномочия депутатов VI созыва.

Решение об этом приняли сами депутаты, приняв накануне во втором и третьем чтениях закон "О приостановлении действия некоторых норм конституционного Закона Кыргызской Республики‚О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики".

"Принятым Законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 конституционного Закона Кыргызской Республики ‚О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики", которыми регламентированы порядок проведения повторных выборов депутатов Жогорку Кенеша, до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года", - говорится в сообщении аппарата президента.

Таким образом выборы в ЖК состоятся после изменения Конституции.

Тем временем ЦИК уже назначил повторные выборы в ЖК на 20 декабря, 15 партий уже официально заявили о намерении участвовать в них.

Решение о переносе выборов на весну 2021 года объяснили сложной экономической и политической ситуацией. Еще одна причина - вспышка коронавирусной инфекции.

Источник: vb.kg