«Хотите меряться силой?». Нариман Тюлеев предупредил оппонентов, что может вернуться в мэрию

Экс-градоначальник готов собрать народную дружину для защиты муниципалитета

Нариман Тюлеев готов отозвать свое заявление об уходе с поста первого вице-мэра Бишкека, если не прекратится давление на сотрудников муниципалитета. Об этом он написал в социальной сети.

«Сегодня претендент на пост мэра города Бишкек, не буду называть имен, но они широко обсуждаются во всех СМИ, оказывается, приходил в мэрию, - отметил он. - К кому и зачем, мне неизвестно.

В связи с чем, уважая установившийся институт и символ власти, я заявил об уходе с должности. Однако, вопреки здравому смыслу и не желая стабилизации в угоду своей жажде власти, попытки проникнуть и захватить силой не прекращаются. Я обращаюсь к вам. Хотите меряться силой? Идите на выборы в горкенеш 11 апреля 2021 года и силой убеждения заставьте горожан поверить вам. Тогда и посмотрим, у кого какой кредит доверия».

Бывший градоначальник предупредил, что готов отозвать свое заявление об уходе с поста первого вице-мэра, так как назначить кого-то на эту должность сейчас на законных основаниях не получится.

«Сегодня сложилась правовая коллизия, что только мэр может принять мою отставку, а и.о. мэра невозможно назначить со стороны, - пояснил он. - И де-юре я сам связан законами и юридически являюсь первым вице-мэром - исполняющим обязанности мэра города Бишкек в соответствии со статьей 27 Закона КР "О статусе столицы". Фактически мое заявление ничего не означает, ведь его никто не принял и не может принять. Только выборы в горкенеш, а далее выборы мэра могут решить судьбу города».

Тюлеев добавил, что если же договоренности не будут соблюдаться, то как первый вице-мэр он будет обязан обеспечить безопасность сотрудников и бесперебойность работы.

«Мэрия способна призвать сотни и тысячи горожан в ряды ДНД, готовых обеспечить стабильную работу и охрану здания мэрии, и я могу это организовать, - сказал он. - И, судя по откликам, неравнодушные своим количеством могут оцепить мэрию в десятки рядов.

Напомню, что признание легитимности власти в виде поздравлений или переговоров только начались со стороны международного сообщества, оно все еще с опаской наблюдает за нами. А на дворе новая волна пандемии, и без поддержки международных и иностранных партнеров будет очень и очень тяжело. Последствия могут быть трагическими. И виной этому являются и те лица, кто качает лодку вопреки интересам всего народа. Одумайтесь и прекратите подставлять премьер-министра и свой собственный народ!»

Источник: vesti.kg