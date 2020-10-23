Как получить Нобелевскую премию?

Как и все последние десятилетия, наибольшее общественное внимание привлекла премия по литературе

Нынешние, уже третьи по счету, кыргызстанские "революционные дни" совпали с привлекшей гораздо большее внимание всемирной общественности "нобелевской неделей". Шведским и норвежским нобелевскими комитетами присуждены Нобелевские премии мира по литературе, физиологии и медицине, физике, химии, экономике. Размер каждой премии в нынешнем году - больше миллиона долларов. Плюс медаль из чистого золота.

Высочайшая литература

Как и все последние десятилетия, наибольшее общественное внимание привлекла премия по литературе.

И как всегда, присуждение премии по литературе оказалось весьма неожиданным. Мало кто предполагал, что лауреатом станет американская поэтесса Луиза ГЛИК.

Ее не было в пятерке фаворитов. Таковой считалась прежде всего писательница из французской Гваделупы Мариз Конде, получившая два года назад альтернативную "Нобелевку". На русском языке выходил ее роман "Я, Титуба, ведьма из Салема", в Интернете можно разыскать. На втором месте была россиянка Людмила Улицкая, на третьем - японец Харуки Мураками. Четвертое место занимала Маргарет Этвуд из Канады со своими успехом экранизации "Рассказа служанки" и двух Букеровских премий. Замыкал пятерку кениец Нгуги Ва Тхионго.

Глик находилась в самом конце списка фаворитов. И вдруг такой успех!

Луиза родилась в Нью–Йорке в 1943 году в семье еврейских эмигрантов, бежавших в США из Австро–Венгрии во время Первой мировой войны. Глик - поэтесса с 50–летним стажем, профессор английского языка в Йельском университете и лауреат множества литературных премий, в том числе Пулитцеровской за сборник "Дикий ирис". Этот "Ирис" был переведен на многие языки, в том числе на русский.

Почему Нобелевка–2020 досталась именно Глик? Вот как объяснила ситуацию московский литературный критик Анастасия Завозова.

- Неожиданное решение Шведской академии присудить Нобелевскую премию по литературе американской поэтессе Луизе Глик на самом деле не такое уж и неожиданное. Более того, оно превосходно сочетается со всей предыдущей политикой Нобелевского комитета в отношении литературы, девизом которой могло бы стать избитое крылатое латинское выражение о том, что жизнь коротка и преходяща, а искусство вечно, - пишет Завозова.

У Глик есть строки, в которых она описывает восходящую весной луну, которая значит, что время - бесконечно. У Глик есть и строки, в которых она пишет, что мы слишком близко подошли к концу, чтобы бояться конца. У Глик есть также строки, что мы теперь одни и у нас нет причин молчать. Эти строки и покорили Нобелевский комитет.

- Мы можем и будем давать премию только за беспримесную литературу, которая переживет этот ваш твиттер, - такую, какой ее видим мы с нашей волшебной горы. Поэтому вот вам американская поэтесса Луиза Глик. И помните, что время - бесконечно, - вот так своими словами переформулировала решение Нобелевского комитета московский критик Анастасия Завозова. И она права!

Кто еще лауреаты

Множество номинантов было и на Нобелевскую премию мира. От юной защитницы природы Греты Тунберг до президентов Путина и Трампа включительно.

Итог тоже неожиданный. Лауреатом стал огромный коллектив: ВСЕМИРНАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООН. За что: "усилия в борьбе с голодом".

В Нобелевском комитете исходили из того, что "потребность в международной солидарности и многостороннем сотрудничестве сегодня велика как никогда". Именно за усилия по борьбе с голодом, особенно в зонах конфликта, и за действия, предупреждающие использование голода как военного инструмента, награду получила структура ООН.

В прошлом году ее сотрудники и волонтеры работали в 88 странах мира. По данным организации, в 2019–м 135 миллионов человек по всему миру страдали от голода, какого не было за много лет, и коронавирус только ухудшил ситуацию.

- Пока у нас нет вакцины от коронавируса, еда - лучшая вакцина от хаоса, - отметила председатель норвежского Нобелевского комитета Райсс–Андерсен.

Лауреатами Нобелевской премии по экономике стали экономисты Пол МИЛГРОМ и Роберт ВИЛСОН.

Награда присуждена "за усовершенствования теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов". Как пояснили в Нобелевском комитете, "аукционы чрезвычайно важны в современной экономике и напрямую влияют на жизнь людей. Каждый день с помощью аукционов астрономические суммы денег перераспределяются между покупателями и продавцами".

Например, теория аукционов работает, когда человек приобретает недвижимость или когда формируется сумма его платежа за электричество. Поэтому создание новых "правильных форматов аукционов" cчитается очень важным для современной жизни.

Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили Харви ОЛТЕР, Чарльз РАЙС и Майкл ХОФТОН. Они работают в США и Великобритании. Так отмечено открытие ими вируса гепатита С.

Открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, однако большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъяснимыми. Открытие вируса гепатита С помогло выявить причину оставшихся случаев хронического гепатита и позволило создать тесты для анализа крови и новые лекарства, которые спасли миллионы жизней.

Открытие ученых позволило создать высокочувствительные тесты, устранившие риск передачи гепатита С при переливании крови и препараты для лечения заболевания.

Премию по физике получили Роджер ПЕНРОУЗ, Рейнхард ГЕНЦЕЛЬ и Андреа ГЕЗ из Великобритании, Германии и США. Так отмечено их исследование знаменитых космических черных дыр.

Половину премии получил физик и математик Пенроуз "за открытие, согласно которому образование черных дыр является надежным подтверждением общей теории относительности". Он использовал "гениальные математические методы" в своем доказательстве того, что черные дыры являются прямым следствием общей теории относительности Альберта Эйнштейна, тогда как сам Эйнштейн не верил, что черные дыры действительно существуют.

Вторую половину получили астрофизик Генцель и астроном Гез за открытие сверхмассивного компактного объекта в центре нашей галактики. Около 4 миллионов солнечных масс собраны вместе в области размером не больше нашей Солнечной системы.

Интересно, что лауреатами премии по химии–2020 стали две женщины. Это Эмманюэль ШАРПАНТЬЕ и Дженнифер ДУДНА из Франции и США. За что: разработка метода редактирования генома, изменения ДНК животных, растений и микроорганизмов.

Это открытие оказало революционное влияние на науку о жизни, вносит свой вклад в новые методы лечения рака и может воплотить мечту о лечении наследственных болезней.

Новая технология уже помогла в выведении культур, устойчивых к плесени, вредителям и засухе, в клинических испытаниях новых методов лечения онкологических заболеваний, ВИЧ, диабета и шизофрении.

кыргызский подтекст

В феврале 2008–го корреспондент "Вечернего Бишкека" стал свидетелем инцидента в аэропорту Баку. Азербайджанские журналисты спросили у спустившегося с трапа самолета Чингиза Айтматова о перспективах получения им Нобелевской премии.

- Не заслужил еще, - пошутил мэтр. И, конечно, ничего не сказал о том, что как раз в те дни ему сообщили, дескать, "очень высокие шансы на эту премию 2008 года".

Дело в том, что, как и Льва Толстого, Дмитрия Мережковского, Марка Алданова, Владимира Набокова, на Нобелевскую премию по литературе неоднократно номинировали и Чингиза Айтматова.

Его младший друг доктор филологических наук академик Абдылдажан Акматалиев несколько лет назад поделился с корреспондентом "ВБ" настоящей литературоведческой сенсацией. Оказывается, когда в 1990–м наш писатель "находился в поездке по Австрии, представитель Нобелевского комитета специально разыскал Чингиза Айтматова в Вене, сообщил весть о присуждении премии и горячо поздравил его". И что произошло дальше? По сведениям Акматалиева, незадолго до официального объявления о награде "Нобелевский комитет впервые за свою историю был вынужден спешно поменять свое первоначальное решение, так как Нобелевской премией мира было решено наградить Михаила Горбачева".

- Двум представителям CCCР нельзя было в один год получать премию, - поясняет профессор Акматалиев.

По его сведениям, при бывшем президенте Акаеве чинились препоны выдвижению Айтматова на Нобелевскую премию по литературе, так как акаевское окружение пыталось номинировать самого "папу" на Нобелевскую премию мира.

А в 2006–м только что получивший звание народного поэта КР профессор Вячеслав Шаповалов неожиданно резко высказался о "Нобелевке". Он выразил мнение - "в каком–то смысле звание народного поэта более важно и понятно для этой земли, чем Нобелевская премия, становящаяся все более условной, призрачной".

Номинировался на "Нобелевку" и бишкекский писатель и переводчик, президент международного благотворительного фонда науки и культуры "Ататюрк" Мудур Усманов. Его так и называли в СМИ несколько лет назад - "соискатель Нобелевской премии".

Остается только пожалеть, что нет сведений о номинации на Нобелевскую премию по литературе таких, к примеру, кыргызстанских грандов, как Султан Раев, Рамис Рыскулов, Мар Байджиев, Светлана Суслова, Александр Иванов. Давно заслуживает такой номинации и академический Институт языка и литературы имени Айтматова, с огромным количеством ценных трудов по манасоведению и айтматоведению. Легко заметить, что нобелевское жюри с большим интересом встречает связанные с эпосами народов мира номинации.

Своего рода казус, что нет сведений о номинации выдающихся достижений кыргызских медиков на "Нобелевку". Не будем о грандах минувших лет, типа Исы Ахунбаева и Мирсаида Миррахимова. Нобелевские премии присуждаются только ныне живущим. Необходимы номинации таких выдающихся наших медиков, как Герой КР Эрнст Акрамов, академики Мамбет Мамакеев, Сабырбек Джумабеков, Миталип Мамытов и многих других, тоже хорошо известных во всем мире.

Что касается номинантов других Нобелевских премий, то, например, никогда не номинировался на "Нобелевку" по физике наш академик Ильгиз Айтматов. А ведь его по–настоящему выдающиеся труды были отмечены Государственной премией СССР - "за создание и внедрение методов управления горным давлением при подземной разработке рудных месторождений на основе напряженного соcтояния массива горных пород"! В феврале будущего года мэтру исполняется 90 лет. Лучшего подарка ему, чем номинация на "Нобелевку", придумать трудно.

Интересно, озаботится ли этой номинацией кто–нибудь из многочисленных айтматовских учеников?

Сам Ильгиз Айтматов подготовил солиднейший трехтомник по истории своего родного Института физики и механики горных пород, третий том только что вышел из печати. "С нобелевской точки зрения" трехтомник еще раз подтверждает выдающиеся научные заслуги Ильгиза Торекуловича. Ни сам он, ни его супруга, тоже академик Розалия Дженчураева, об этом говорить ничего не хотят.

Интересно, а их многочисленные ученики–профессора что–нибудь скажут "на нобелевскую тему", если на днях начнется презентация ильгиз–айтматовского трехтомника об Институте физики и механики горных пород?

Источник: vb.kg