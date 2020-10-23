Ташиев начал сильные ходы

Мы привлечем всех к ответственности, не глядя на землячество и персоналии, чьими бы родственниками ни были, старшим или младшим братом
Назначенный руководителем ГКНБ Камчыбек Ташиев дал пресс-конференцию, заявив: наличие коррупционных схем повлечет за собой наказание, невзирая на персоналии, ни один вор не останется без наказания. «Ни один государственный орган не останется безнаказанным. Если есть коррупционные схемы, все будут наказаны. Мы привлечем всех к ответственности, не глядя на землячество и персоналии, чьими бы родственниками ни были, старшим или младшим братом», — сказал Ташиев.
Также он отметил, что борьба с бандитскими группировками – одна из самых основных предстоящих целей учреждения.
Источник: газета «De факто» №34 от 23.10.2020/стр.3
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