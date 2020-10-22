Депутаты ЖК обсудят перенос парламентских выборов и референдум в закрытом режиме
Депутаты Жогорку Кенеша обсудят перенос парламентских выборов на весну в закрытом режиме.
В повестке дня стоит два вопроса: перенос парламентских выборов на весну и проведение референдума по изменению Конституции.
Пресс-служба парламента сообщила, что кворум на заседание собрался.
Источник: Кабар
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