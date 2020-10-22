(Видео) Канатбек Азиз о подкупе избирателей, форме 2 и внутрипартийной коррупции

Доктор юридических наук и кандидат от партии "Мекеним Кыргызстан" Канатбек Азиз в интервью VB.KG рассказал о подкупе избирателей, ажиотаже с формой 2 и внутрипартийной коррупции.

- Политические высказывания, что прошли самые грязные выборы - являются ошибочными. Я видел как проходили выборы в 2010 году когда не было электронных урн. Тогда бюллетени с проставленными галочками за ту или иную провластную партию рулонами вбрасывались в урны, выводили наблюдателей. Сейчас подобных действий не было, но пошла критике о массовом подкупе избирателей, - говорит Канатбек Азиз.

По его мнению, в дискуссии о подкупах сместились акценты и критики игнорируют тот факт, что спрос среди избирателей породил предложение от партий, а не наоборот. Юрист подчеркивает, что принудительного подкупа не может существовать.

- Нужно понимать, что электорат крайне разочарован. Люди не верят политикам и партиям. Как только кандидат или представитель партии появляется в каком-либо округе, ставится единственный вопрос: "а что ты для нас сделаешь?". Его программа и задачи - это вторичный вопрос, главное - сможет ли он здесь и сейчас решить проблемы людей. Нужно построить детскую площадку, положить асфальт, осветить улицу. Так заключается своего рода договор между ним и избирателями. И, я понимаю, что вызову шквал критики, но предстоящие выборы пройдут точно так же. Можно изменить законодательство, в какой-то степени даже это нужно сделать, но в полях, то есть на практике существенно ничего не поменяется. Проблема не в системе, а в людях, которые работают в ней, - говорит Канатбек Азиз.

Он уверен, что изменив избирательную систему с партийной на мажоритарную проблема не решится.

- Сейчас многие обвиняют партийную систему и просят вернуть мажоритарную. Но, чтобы что-то действительно поменялось электорат должен поменяться, сам отказаться от подкупа. По мне проблема еще глубже. Подкуп начинается, не тогда когда кандидат дает деньги в обмен на голос избирателя, а когда партийный лидер требует с кандидата деньги за то или иное место в списке партии. Такое было всегда и практически во всех партиях. Меня спрашивают, почему ты пошел в "Мекеним Кыргызстан", а потому что там этого не было. Это я заявляю ответственно. И это еще раз докажет история. Да, сейчас из партии пытаются сделать монстра, но на самом деле торговля местами в партийных списках была даже в тех партиях, которые теперь громче всех обвиняют других в подкупе, - продолжил он.

По словам Канатбека Азиза стоимость в первой десятке может доходить до 200 тысяч долларов, в двадцатке до сотни тысяч долларов.

Он также объяснил почему партии создали такой ажиотаж вокруг формы 2. За считанные недели свой избирательный адрес сменили сотни тысяч кыргызстанцев, что вызвало небезосновательные подозрения в подкупе избирателей.

- Действующий созыв парламента, возможно, не осознавая внес норму, ограничивающую число избирателей на одном участке. Если раньше в законе было написано, что на избирательном участке числится как правило 2500 избирателей, то в действующей норме фраза "как правило" исчезла. Поэтому все политические партии испугались, что избирательные участки забьются избирателями других партий. Начался повсеместный ажиотаж. Но, я точно знаю, что те партии, которые сейчас говорят, что нам не нужна форма-2, сами активно ее использовали и занимались подвозом, - продолжил Канатбек Азиз.

Он считает, что отмена формы 2, которой сейчас добиваются в Жогорку Кенеше, ограничит права тысяч кыргызстанцев на волеизъявление. Не смогут проголосовать многие внутренние мигранты, наблюдатели и те, кто в день выборов покинут населенный пункт, в котором проживают.

Источник: vb.kg