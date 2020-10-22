Алмаз Бакетаев: Сам не понимаю, я вице-мэр или первый вице-мэр Бишкека

Алмаз Бакетаев: Сам не понимаю, я вице-мэр или первый вице-мэр Бишкека

Он готов вступить в должность и.о градоначальника столицы, однако отмечает, что распоряжение о его назначении сначала должно пройти юридическую оценку

Нариман Тюлеев покинул должность и.о. мэра Бишкека, чтобы не накалять обстановку. Так первый вице-мэр Бишкека Алмаз Бакетаев прокомментировал Vesti.kg отставку нового градоначальника, едва успевшего вступить в должность.

- Вчера в мэрию пришли люди, которые не приветствуют Наримана Тюлеева в должности мэра,- напомнил Бакетаев. - Так же есть люди, которые сами хотят возглавить муниципалитет. Чтобы не накалять обстановку, Нариман Ташболотович встретился с и.о президента и решил покинуть пост.

Согласно закону, обязанности и.о мэра Бишкека автоматически переходят к Алмазу Бакетаеву, однако он уточнил, что пока называть его временным градоначальником преждевременно, несмотря на наличие соответствующего распоряжения.

- Пока называть меня и.о мэра рано,- заметил он. - Юристы должны дать свою оценку распоряжению, и все должно быть легитимно. Я сам не понимаю, я вице-мэр или первый вице-мэр. Хотя мне это вовсе не важно. Сейчас нужно уделить внимание отопительному сезону, второй волне COVID-19 и прочим важным вопросам. Всю сознательную жизнь работая на госслужбе, я заменял своих руководителей в их отсутствие. Поэтому брать на себя ответственность не боюсь.

Напомним, сегодня Нариман Тюлеев сложил с себя полномочия и.о. мэра Бишкека и первого вице-мэра. В своем обращении он заявил, что за кресло мэра развернулась «грязная и отвратительная борьба различных группировок».

Источник: vesti.kg