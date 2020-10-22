Тилек Токтогазиев: Обещаю, что буду пахать на новой должности

Однако были и те, кто посчитал, что у Токтогазиева недостаточно опыта для столь ответственной работы, ибо он еще очень молод.

Новый глава Минсельхоза рассказал в интервью Vesti.kg о том, как Садыр Жапаров предложил ему побороться за кресло министра, о своей программе, а также ответил критикам

Новость о назначении Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства стала приятной неожиданностью для многих кыргызстанцев. После захвата Белого дома проявились его высокие амбиции — он всерьез претендовал на должность временного главы правительства. Следует отметить, что его намерение поддержало немало молодежи, а также людей более старшего поколения..

Однако были и те, кто посчитал, что у Токтогазиева недостаточно опыта для столь ответственной работы, ибо он еще очень молод.

Октябрь для нынешнего главы Минсельхоза стал более чем событийным —

борьба на парламентских выборах, активное участие в митингах, попавший в голову камень, а теперь и новое кресло в составе правительства.

Журналист Vesti.kg побеседовал с Тилеком Токтогазиевым о его планах на новом поприще, о том, как Садыр Жапаров предложил ему выдвинуть свою кандидатуру на должность министра и многом другом.

- Тилек, поздравляю вас с назначением на должность министра. Были опасения, что депутаты не утвердят вашу кандидатуру?

- Спасибо большое. О поддержке в мой адрес со стороны парламента — было определенное ожидание, знал, что у них будут вопросы ко мне, и понимал, что нужно явиться на заседание подготовленным. С 2012 года я работаю в сфере сельского хозяйства и раньше активно взаимодействовал с представителями правительства, предлагал им свои идеи, но, к сожалению, многие из них не проходили, их игнорировали.

- Вы впервые занимаете государственную должность. На что сделаете упор в первую очередь?

- Для начала я дам пресс-конференцию. Одновременно нужно сфокусироваться на работе. Мы собираемся запустить проект по консолидации фермеров в кооперативы и ассоциации, затем будем оцифровывать все процессы и сделаем выпуск на переработки. Всего вышеперечисленного нужно добиться через законодательные инструменты. Моя задача — сделать все, чтобы фермеры естественным образом имели стимул для объединения, чтобы они хотели делиться информацией. Еще необходимо поработать над открытием перерабатывающих предприятий — у них не должно быть проблем со сбытом на внешние рынки.

Что нужно фермеру? Высокий доход. Его доход будет состоять из двух вещей. Во-первых, производительность фермера. Наша задача в том, чтобы внедрять новые технологии для увеличения производительности. У нас во многих сферах потенциал роста производительности достаточно высокий. Во-вторых, это стабилизация ценообразования. То есть фермер не должен беспокоиться о возможном банкротстве. Для этого необходимо открывать новые рынки сбыта, чтобы произведенный товар не сгнил.

Важно уделить внимание торговым отношениям, вести переговоры с другими странами. Подробный план наших действий мы обязательно представим общественности в ближайшее время.

- Вас уже успели представить коллективу министерства?

- Пока нет, жду звонка.

- Вспомним прошедшие события. Можно сказать, что вы конкурировали с нынешним и.о президента Садыром Жапаровым, когда вдвоем претендовали на должность технического премьер-министра. Многих удивило, что он предложил вам побороться за кресло министра. Что вы скажете на этот счет?

- Предложение Жапарова выдвинуть свою кандидатуру на пост министра поступило еще в самом начале. Он озвучил свое предложение до того, как вступил в свои полномочия. Хотел, чтобы я продвинул сельское хозяйство. Он даже говорил об этом несколько раз в интервью.

- Расскажите более детально, как и когда он говорил с вами о министерской должности?

- Наша встреча прошла накануне утром. Мне позвонил его помощник, и мы встретились у него в кабинете, обсудили все. Сошлись на том, что нужно прекратить деления и объединиться для развития экономики и выхода республики из кризиса. Он дал мне карт-бланш.

- И все же совсем недавно вы находились по разные стороны баррикад. Более того, есть предположение, что именно сторонники Жапарова кинули в вас камень, после чего вы оказались в больнице...

- Здесь немного другая история. В тот момент мы находились в состоянии политической неопределенности, и все хотели, чтобы мы вошли в правовое русло. Когда группа людей ставит человека и заявляет, что он отныне премьер-министр, то это выходит за рамки законодательства. Точно так же и со мной. Я не мог стать техническим премьером без утверждения парламента. Мы, в свою очередь, не хотели, чтобы оказывалось давление на Жогорку Кенеш, добивались, чтобы собрался кворум. Вы наверняка знаете, что дважды пытались собрать нужное количество депутатов, но этого так и не случилось. После некоторых событий политические силы сели за стол переговоров и пришли к решению, что нужно поддержать кандидатуру Садыра Жапарова.

- Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни не скрывают своего восторга и поддерживают вас, поскольку Минсельхоз возглавил молодой кадр, другие - указывают на отсутствие опыта работы на госслужбе. Что бы вы ответили своим критикам?

- Считаю, что это не совсем недостаток, а даже преимущество. Во-первых, министр — это политическая должность, а не административная. Для административной должности нужно иметь опыт. В политической должности важно проведение реформ, общее видение, энергия. Я заинтересован в больших реформах, которые могут дать толчок для развития этой сферы. Не знаю, время покажет. Возможно, те, кто считает меня недостойным, окажутся правы. Все зависит от меня и моих действий. Я постараюсь доказать обратное. Новое поколение менеджеров, несмотря на возраст, сможет показать результат.

- Негативные комментарии вас не расстраивают?

- Я нормально отношусь к критике и к поддержке. Каждый имеет право на свое мнение. Если я буду обращать внимание на то, что говорят люди, то ничего не смогу сделать. Я больше фокусируюсь на своем видении, стратегии и планах по развитию сельского хозяйства. Обещаю, что буду пахать, и результаты будут в том числе зависеть от общего экономического положения государства. Сейчас очень сложное время.

Источник: vesti.kg