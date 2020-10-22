Бактыгуль Жээнбаеву вызвали на допрос в «Финполицию»

Экс-министра финансов допросят сегодня во второй половине дня

Экс-министра финансов Бактыгуль Жээнбаеву вызвали на допрос в ГСБЭП (Финполицию). Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Как стало известно, ее допросят сегодня во второй половине дня. В рамках какого дела у следствия возникли вопросы к бывшей чиновнице, пока неизвестно.

Источник: vesti.kg