Обязанности мэра Бишкека будет исполнять Алмаз Бакетаев

Исполнять обязанности мэра Бишкека будет вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Об этом Reporter.kg сообщила советник градоначальника Гуля Алмамбетова.

Ранее должность первого вице-мэра покинул Нариман Тюлеев, он же и занимал должность и.о. градоначальника в связи с отставкой Азиза Суракматова.

Буквально перед своих уходом Суракматов назначил Бакетаева из первого вице-мэра в вице-мэры столицы.

Источник: reporter.kg