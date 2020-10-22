Журналисты издания «Клооп» подали в суд на Министерство юстиции

Ведомство перестало выдавать уставные документы компаний

Издание «Клооп» подало иск в Административный суд Бишкека на Министерство юстиции Кыргызстана. Об этом Vesti.kg сообщила главный редактор издания Анна Капушенко.

- С начала этого года Минюст перестал выдавать нам уставные документы компаний, - рассказала она. - А журналистам они нужны для расследований, именно по ним можно выяснить причастность определенных лиц к какому-либо бизнесу. Ранее эти документы возможно было получить, но теперь Министерство юстиции говорит, что там содержатся персональные данные и их нельзя передавать корреспондентам. Хотя мы просили их дать документы без этих сведений. Суды ведь так и делают.

Капушенко отметила, что издание обратилось с жалобой в правительство, но в кабмине их обращение спустили обратно в Минюст, после чего ведомство внутренним распоряжением окончательно запретило передавать уставные документы.

- Журналисты «Клоопа» не согласны с такими ограничениями в доступе к информации, считая их незаконными и направленными только на защиту отдельных личностей, поэтому мы подали в суд на ведомство, - пояснила она. - Первое заседание состоялось 20 октября, завтра будет еще одно слушание. Если нашу позицию не поддержат, мы будем вынуждены обратиться в Верховный суд.

Главный редактор «Клоопа» добавила, что редакция пошла на такой шаг, потому как запрашиваемая ими информация имеет общественное значение.

- Мы убеждены, что доступ к достоверной информации, в которой подтверждается, что чиновники владеют бизнесом, — важная и необходимая часть продвижения верховенства права в Кыргызстане, - сказала она. - Публичность и гласность такой информации способствуют снижению количества нарушений политиками и другими чиновниками. Мы хотим открыто получать и анализировать документы для наших журналистских расследований.

Источник: vesti.kg