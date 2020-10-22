Мухаммедкалыя Абылгазиева вновь допросят в ГСБЭП 23 октября​

Сыймык Жапыкеев заверил, что Финпол оправдает надежды народа

Бывшего премьер-министра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева 23 октября вновь допросят в Финполиции. Об этом на своей странице в соцсети Instagram сообщил председатель ГСБЭП Сыймык Жапыкеев.​

«Дело начато. Постараемся оправдать надежды народа. Экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев вновь приглашен на допрос 23 октября. Не буду громко говорить, постараемся доказать все на деле», - написал он.

Источник: vesti.kg