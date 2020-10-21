Парламент утвердил Тилека Токтогазиева на должность главы Минсельхоза

За его кандидатуру проголосовали все присутствующие депутаты

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили кандидатуру Тилека Токтогазиева на пост министра сельского хозяйства.

Токтогазиев заявил, что предложение побороться за кресло министра поступило от и. о. президента Садыра Жапарова. Во время заседания теперь уже глава Минсельхоза представил свою программу и отметил важность внедрения цифровизации в сельское хозяйство.

За его кандидатуру проголосовали все присутствующие народные избранники. Однако в ходе заседания депутат Евгения Строкова упрекнула Токтогазиева, напомнив ему, что недавно он выдвигал свою кандидатуру на должность технического премьер-министра.

«Вам лишь бы быть кем-то. Я думаю, что должна быть приверженность к чему-то. Или это просто желание быть у власти?» - спросила она.

В ответ Токтогазиев заявил, что он никогда не гнался за креслом.

Напомним, в мае 2019 года Токтогазиев был одним из кандидатов на пост главы Министерства сельского хозяйства.

Источник: vesti.kg