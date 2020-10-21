Тюлеев поручил главам УГНС выполнить план по налоговым сборам либо освободить должность
И.о. мэра столицы Нариман Тюлеев и вице-мэр по экономике и финансам Алмаз Бакетаев встретились с руководителями районных управлений государственной налоговой службы.
Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, на встрече был рассмотрен вопрос исполнения доходной части городского бюджета за 9 месяцев 2020 года.
Вице-мэр Бакетаев сообщил, что в этом году в бюджет поступило 6 млрд 230,8 млн сомов, при плане 7 млрд 659,7 млн сомов. По его словам, выпадение доходов связано с пандемией коронавируса и приостановлением экономической деятельности в столице.
В мэрии отметили, что основную часть доходов столицы составляют налоговые поступления – 4 млрд 861,1 млн сомов. Антирейтинг возглавила налоговая служба Свердловского района, здесь план выполнен всего на 83,4%, когда исполнение у остальных районов варьируется от 91-95%.
Нариман Тюлеев поручил руководителям УГНС четырех районов в недельных срок проанализировать ситуацию, выполнить план по налоговым сборам либо освободить должность.
Теперь собрания по доходам будут проходить еженедельно.
Источник: Элгезит
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