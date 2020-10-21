ГП КР: Уголовное дело в отношении Атамбаева и Шадиева направлено в суд. Ущерб — более 13 млрд сомов

Уголовное дело в отношении Атамбаева и Шадиева направлено в суд. Ущерб — более 13 млрд сомов

Уголовное дело по обвинению бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Жогорку Кенеша Аскарбека Шадиева в совершении преступлений по фактам коррупции, незаконного обогащения и легализации преступных доходов направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры КР.

Отмечается, что межведомственной следственной группой прокуратуры и ГКНБ КР завершено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению А.Атамбаева и А.Шадиева в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 43, частью 2 статьи 319 (Коррупция), пунктом 2 части 3 статьи 215 (Легализация (отмывание) преступных доходов) УК КР, по фактам коррупции, незаконного обогащения и легализации преступных доходов, а именно:

коррупции при модернизации ТЭЦ города Бишкек с причинением государству особо крупного ущерба в сумме 5 млрд 439 млн 527 тыс 482 сомов;

легализации преступных доходов на сумму 225 млн сомов и незаконного обогащения путем приобретения движимого, недвижимого имущества, долей в различных компаниях и иных материальных благ на сумму 323 млн 704 тыс 287 сомов;

коррупции и незаконного завладения месторождением сурьмы «Терек», блок №17, участок «Южный» в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, с запасами сурьмы 7231 тонн, золота 265 килограмм и серебра 4246 кг общей стоимостью 8 млрд 255 млн 146 тыс 455 сомов.

Таким образом, в результате преступных действий Алмазбека Атамбаева, Аскарбека Шадиева и других лиц государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 13 млрд 694 млн 673 тысяч 937 сомов.

«В настоящее время органами следствия принимаются меры по отысканию и установлению других активов А.Атамбаева и его приближенных лиц, добытых преступным путем, в том числе на территории иностранных государств», — отметили в Генпрокуратуре.

Источник: Элгезит