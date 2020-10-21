Депутаты Жогорку Кенеша одобрили отставку генпрокурора КР Откурбека Джамшитова
Депутаты Жогорку Кенеша одобрили отставку генпрокурора КР Откурбека Джамшитова. Решение принято на заседании сегодня.
Отметим, что и.о. президента Садыр Жапаров внес представление в парламент об освобождении от должности генпрокурора Откурбека Джамшитова.
На пост генпрокурора претендует депутат Курманкул Зулушев.
Источник: Кабар
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