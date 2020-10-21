(Видео) Абылгазиев: Жапаров и Ташиев обещают, что теперь суды будут справедливыми, поэтому я не собираюсь убегать от следствия

Экс-премьер не знает, по какой причине его вызвали на допрос в «Финпол»

Экс-премьер Мухаммедкалый Абылгазиев не знает, по какой причине его вызвали на допрос в ГСБЭП. Об этом он сказал журналистам по пути к следователю.

Вместе с тем бывший глава кабмина отметил, что, по всей вероятности, ему ограничили выезд из страны из-за того, что ранее многие подозреваемые покидали Кыргызстан, дабы избежать наказания.

«Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев обещают, что теперь суды в нашей стране будут справедливыми, поэтому я не собираюсь никуда убегать», - сказал Абылгазиев.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Абылгазиева вызвали на допрос в ГСБЭП в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по поставкам гуманитарной помощи в Кыргызстан во время пандемии коронавируса.

Источник: vesti.kg