Вернут ли партиям, участвовавшим в выборах, избирательный залог? Допустят ли прежних кандидатов к повторному голосованию?

Член ЦИК ответил на интересующие многих вопросы о предстоящем голосовании

Сегодня ЦИК назначил новую дату проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша - они пройдут 20 декабря текущего года. Предполагается, что за время подготовки к избирательному процессу парламент может внести поправки в выборное законодательство. Так, гражданское общество требует снижения избирательных порога и залога.

Вместе с тем возникает еще ряд вопросов по поводу нового голосования. Вернут ли партиям уже внесенный избирательный залог, так как результаты выборов признали недействительными? Смогут ли партии принять участие в выборах с прежними списками кандидатов? Все ли партии будут допущены к избирательному процессу? За ответами Vesti.kg обратились к члену Центризбиркома Кайрату Осмоналиеву.

- По избирательному залогу ЦИК пока коллегиального решения не принял, - сообщил он. - По закону мы должны были вернуть деньги партиям, которые прошли 5-процентный порог, но только после проверки того, как были израсходованы средства из избирательных фондов партий. Однако в связи со сложившейся ситуацией, по моему мнению, никаким партиям эти средства возвращать не стоит. Мы еще обсудим этот вопрос. А до новых выборов избирательный залог могут снизить, тогда мы его будем принимать по новым правилам. К тому же в предстоящих выборах принять участие смогут и другие партии, которые не попали на прошлое голосование.

Что касается списков, то Кайрат Медербекович пояснил, что политорганизации могут предоставить для регистрации любые списки, отвечающие всем требованиям.

- Это могут быть списки и с прошлых выборов, однако комиссия вправе не допустить к избирательному процессу отдельных кандидатов, которые были замешаны в незаконных действиях, - отметил он. - Но такие сведения должны предоставить правоохранительные органы.

Осмоналиев добавил, что принять участие в выборах смогут все партии, отказать какому-либо политобъединению Центризбирком не может.

- Если только Жогорку Кенеш не примет какой-то закон, касающийся участников прошлый выборов, - уточнил он. - Вообще, парламент может изменить выборное законодательство за время, оставшееся до дня выборов. Но ЦИК не может ждать, пока депутаты что-то решают. Поэтому подготовка к выборам началась с сегодняшнего дня.

Источник: Вести