Повторные парламентские выборы в КР пройдут 20 декабря

Повторные парламентские выборы в КР пройдут 20 декабря

Повторные выборы в Жогорку Кенеш КР пройдут 20 декабря. Такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Напомним, 6 октября Центризбирком признал итоги выборов недействительными после массовых акций протестов и беспорядков в Бишкеке.

Источник: Элгезит