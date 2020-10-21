Мухаммедкалыя Абылгазиева сегодня допросят в ГСБЭП

Экс-премьера вызвали в качестве свидетеля по ранее возбужденному делу

Сегодня экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева допросят в ГСБЭП (Финполиции). Об этом Vesti.kg сообщили источники.

Его вызвали к 11:00 часам в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного по поставкам гуманитарной помощи в Кыргызстан во время пандемии коронавируса.

Источник: vesti.kg