Алмаз Орозалиев и Памир Асанов освобождены от должностей замглавы МВД

Им уже нашли замену

В Министерстве внутренних дел от должностей освободили двух заместителей министра - Памира Асанова и Алмазбека Орозалиева. Информацию об этом Vesti.kg подтвердили в МВД.

Известно, что на место Асанова пришел Эркебек Аширходжаев, а Орозалиева заменил Октябрь Урманбетов. Новых замглавы ведомства представляют коллективу.

Напомним, недавно Алмазбек Орозалиев получил звание генерал-майора.

Источник: vesti.kg