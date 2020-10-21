Китай остается одним из приоритетных и важнейших партнеров Кыргызстана на международной арене – посол КР в КНР

Китай остается одним из приоритетных и важнейших партнеров Кыргызстана на международной арене – посол КР в КНР

В Пекине 19 октября состоялась встреча посла в КНР К.Бактыгуловой со спецпредставителем МИД КНР по вопросам внешней безопасности Чэн Гопином.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства, в ходе встречи посол К. Бактыгулова сообщила, что в настоящее время ситуация в Кыргызстане стабильная, происходящие политические процессы вернулись в правовое поле, все ветви государственной власти легитимны, а исполнительные органы власти продолжают осуществлять свои функции в штатном режиме.

Посол отметила, что Кыргызстан остается полностью приверженной всем своим международным обязательствам и строгому выполнению всех ранее подписанных двусторонних и многосторонних договоров и соглашений. Также посол особо подчеркнула, что Китай, учитывая всестороннее стратегическое партнерство, остается одним из приоритетных и важнейших партнеров Кыргызстана на международной арене.

В свою очередь г-н Чэн Гопин отметил, что Китай заинтересован в процветающем Кыргызстане. Выразил надежду, что ситуация в скором времени стабилизируется и Кыргызстан вернется на путь социального и экономического развития.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в политической области, приграничного взаимодействия, а также в сфере безопасности и совместной борьбы с короновирусной инфекцией.

Наряду с этим, Чэн Гопин заверил кыргызскую сторону, что все вопросы, озвученные в ходе встречи, обязательно будут рассмотрены. При этом глава китайской стороны просил обеспечить безопасность китайских граждан и инвесторов, находящихся на территории Кыргызстана, в том числе и безопасность посольства КНР в Бишкеке, дипломатов и членов их семей.

Посол К. Бактыгулова подчеркнула, что правительство КР принимает соответствующие меры по обеспечению полной безопасности зарубежных инвесторов и иностранных граждан, осуществляющих свою деятельность в Кыргызстане.

Источник: Кабар