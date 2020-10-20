ФОТО ДНЯ. На Раима Матраимова надевают наручники

На Раима Матраимова надевают наручники

В соцсетях появилось видео, где оперативные сотрудники ГКНБ КР надевают наручники на экс-зампредседателя ГТС КР Райымбека Матраимова. Пока неизвестно, задержан Матраимов или нет.

Напомним, ранее пресс-служба ГКНБ сообщила, что сотрудники антикоррупционной службы задержали экс-замглаву Таможенной службы Райымбека Матраимова.

По данным ГКНБ, в настоящее время проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

Журналист Эльнура Алканова это опровергла, заявив, что Раимбек Матраимов добровольно явился на допрос.

Источник: Элгезит