ФОТО ДНЯ. На Раима Матраимова надевают наручники

На Раима Матраимова надевают наручники
В соцсетях появилось видео, где оперативные сотрудники ГКНБ КР надевают наручники на экс-зампредседателя ГТС КР Райымбека Матраимова. Пока неизвестно, задержан Матраимов или нет.
Напомним, ранее пресс-служба ГКНБ сообщила, что сотрудники антикоррупционной службы задержали экс-замглаву Таможенной службы Райымбека Матраимова.
По данным ГКНБ, в настоящее время проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
Журналист Эльнура Алканова это опровергла, заявив, что Раимбек Матраимов добровольно явился на допрос.
Источник: Элгезит
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!