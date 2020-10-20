(Видео) Тюлеев: Я пришел в мэрию работать круглосуточно

И.о. градоначальника Бишкека попросил дать ему время для решения вопроса с коронавирусом
Исполняющий обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев на пресс-конференции заявил о готовности работать круглосуточно.
«Эта работа для меня не нова. Пришел сюда работать круглосуточно. Думаю, все довольны работой Азиза Эмильбековича. Уверен, он и из Жогорку Кенеша сможет помогать нам. Дайте мне несколько дней, будем решать проблемы с коронавирусом. Я был одним из первых заболевших кыргызстанцев. На днях умер брат от коронавируса. Буду работать во благо горожан», - сказал и.о. мэра столицы Нариман Тюлеев.
Источник: vesti.kg
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