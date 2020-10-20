Экс-замглавы Таможенной службы Райым Матраимов доставлен в ГКНБ

ГКНБ КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

20 октября 2020 года в рамках досудебного производства по факту коррупции в таможенных органах республики АКС ГКНБ в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан и доставлен в здание ГКНБ КР бывший заместитель председателя ГТС КР Райым Матраимов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета нацбезопасности КР.

Установлено, что в системе ГТС с начала 2016 года по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райыма Матраимова, других должностных лиц ГТС и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД) налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которого бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий, направленных на проверку деятельности ГТС, установлению размера нанесенного ущерба бюджету государства и круга лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

ГКНБ КР продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Источник: Кабар