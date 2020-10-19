Возможные причины увольнения посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова

«Это не ошибка, это преднамеренная акция, которая портит внешнеполитические отношения Кыргызстана»

В адрес бывшего президента КР Сооронбая Жээнбекова сейчас звучит много критики, но одно из его последних решений – уволить посла Кыргызстана в России Аликбека Джекшенкулова «в связи с утратой доверия» – без сомнения, было правильным. Так считает доктор юридических наук, бывший проректор Дипакадемии, профессор Кайрат Осмоналиев.

В разговоре с Vesti.kg он предположил, что эту отставку начали готовить после несогласованного визита Джекшенкулова в Ереван для участия в заседании ЕМПС 9 октября, в разгар конфликта между Арменией и Азербайджаном.

- Как так мог поступить опытный дипломат, доктор политических наук? – недоумевает Осмоналиев. – Отношения с Азербайджаном, которые несколько лет назад подпортил Абдылдаев, только наладились, осенью должен был состояться визит Ильхома Алиева, открытие школы, парка имени Гейдара Алиева, кое-какие бизнес-проекты наметились. А тут посол летит в Ереван. Это не просто ошибка, это преднамеренная акция, которая портит внешнеполитические отношения Кыргызстана. Я занимаюсь проблематикой конфликтов в Нагорном Карабахе постоянно, и теперь Азербайджан явно пошлет нам ноту. Джекшенкулов поставил нас в двусмысленную позицию и перед ССТГ.

Впрочем, профессор признался, что назначение Аликбека Джекшенкулова на должность представителя страны удивляло его с самого начала: ведь имя экс-посла связано с большим количеством скандалов.

- Я недавно говорил с прокурорским работником, который рассматривал дело о громком убийстве в 90-х двух девушек в Оше, - отметил доктор юридических наук. – Сел за него водитель Джекшенкулова, а он сам оказался непричастным, хотя в материалах есть улики.

Осмоналиев напомнил, что имя экс-посла фигурировало и в скандале об изъятии денег из ЗАО «Альфа Телеком», и в скандале о хищении бюджетных средств на ремонт МИД.

- Турецкого бизнесмена в 2000-х убили из наградного оружия Аликбека Джекшенкулова, это доказано баллистикой, - говорит юрист. – И снова он ускользнул, а сейчас хочет предстать жертвой и урвать что-нибудь у новой власти. Этот человек не имеет права ни дня работать на дипломатической и государственной службе.

Кайрат Осмоналиев подчеркнул, что стоит вспомнить и о многочисленных жалобах трудовых мигрантов из Кыргызстана на коррупцию в посольстве страны в России. Не один человек обращал внимание, что в самолете, наполненном «пожилыми, беременными и тяжелобольными гражданами», находятся преимущественно молодые и здоровые на вид мужчины.

- Писали о нем, что он у себя царек, делит подчиненных на «своих» и «чужих», про дипломатическое жилье, нецелевое использование финансовых средств, - заметил профессор. – Нужно дать всем его действиям правовую оценку. Меня возмущает наша бездарная политика назначения послами всяких сомнительных личностей.

Неудачные шаги во внешней политике

Доктор юридических наук высказал свое мнение об отставке Аликбека Джекшенкулова в довесок к публикации в Сети, автор которой также разбирает возможные причины увольнения экс-посла.

«Причина №1: Посол Аликбек Джекшенкулов отправил 25 августа 2020 года в МИД России ноту Посольства КР в РФ за №03/1022, - гласит публикация. – МИД КР и аппарата президента ему такое поручение не давали и не знали о такой ноте».

В ней говорилось: «Посольство КР в РФ свидетельствует свое уважение МИД России, и имеет честь информировать о том, что в период 27-29 августа т.г. в Москве будет пребывать официальная делегация Кыргызской Республики, возглавляемая Президентом КР С.Ш.Жээнбековым. Прибытие официальной делегации в Москву планируется 27 августа ориентировочно в 18:00-19:00. В этой связи, кыргызская сторона просит оказать содействие в организации встречи Президента КР С.Ш.Жээнбекова с Президентом РФ В.В.Путиным 28 августа 2020 года».

До этого российская сторона нотой предлагала перенести намеченный на 23-24 августа визит на более поздние сроки. Автор публикации подчеркивает, что официальный Бишкек не предлагал и эти даты. В итоге главы государств обсудили грядущую встречу лично, во время телефонного разговора 31 августа.

«Возникает вопрос – для чего Джекшенкулов затеял весь этот процесс, подгоняя обе стороны к досрочному проведению визита президента КР? - недоумевает автор. - Ситуация выглядела, как с тем назойливым гостем, который просит «попить, а то ему так есть хочется, что переночевать негде» и вызвала в соцсетях предположения, что Кремль не принимает президента Жээнбекова».

В качестве второй причины он тоже назвал поездку в Ереван, а точнее, ноту, направленную 8 октября 2020 года Аликбеком Джекшенкуловым Евразийской экономической комиссии.

«Посольство КР в РФ свидетельствует свое уважение ЕЭК и имеет честь сообщить, что на заседании Евразийского межправительственного совета ЕАЭС 9 октября 2020 года в городе Ереван от кыргызской стороны примет участие Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в России и Республике Армения Аликбек Джекшенкулов», - говорилось в ней.

Но в тот же день заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров уже направил председателю коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу письмо-уведомление о том, что в связи с внутриполитической ситуацией Кыргызстан не может принять участие в заседании ЕМПС и просит перенести принятие окончательного решения по повестке дня на следующее заседание. Ноту с таким же содержанием в ЕЭК направил и МИД КР.

Таким образом, поступок посла КР в РФ был совершен вразрез с официальной позицией страны.

«Имея принципиальные возражения, кыргызская сторона не давала согласие на утверждение повестки дня, рассмотренной премьер-министрами Армении, Беларуси, Казахстана и России, - объяснил автор. - Получается, что своим самовыдвижением Аликбек Джекшенкулов придал проведению заседания легитимность вразрез с интересами КР».

Коррупция внутри посольства

Работой уже бывшего посла на должности представителя страны в России анонимный автор тоже недоволен:

«На прошедших выборах Джекшенкулов протежировал политической партии «Замандаш», куда и ввел в списки своего доверенного Тимура Саралаева, - пишет он. – Другим особо доверенным лицом Джекшенкулова является один из специалистов консульского отдела, который занимается очень специфическими вопросами, связанными с личным обогащением посла. Есть сообщения, что средняя ставка со стороны посольства КР в РФ за внеочередную посадку на чартерный рейс Москва – Бишкек в период весна-лето 2020 года составляла 70-90 тыс. рублей». (данная информация в настоящее время официально не подтверждена, - прим.ред.)

По его данным, оба проживают на территории посольства, не являясь дипломатическими работниками.

«Отдельного изучения требует законность оформления в качестве технического персонала по контракту в Посольство КР в РФ граждан К.К. и В.Г., - продолжает он. – По нашим данным, они месяцами пребывали, а некоторые до сих пор находятся в Бишкеке, при этом исправно получая заработную плату сотрудников посольства».

Автор публикации говорит о серьезных финансовых нарушениях со стороны экс-посла, когда тот представлял Кыргызстан в Австрии. От уголовного преследования его якобы спасла только революция 2005 года.

Источник: vesti.kg