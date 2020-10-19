Экс-замглавы «Финпола» Эмиль Жамгырчиев находится на допросе в ГКНБ

Чекисты также допрашивают бывшего замруководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова
Бывший заместитель председателя ГСБЭП (Финполиция) Эмиль Жамгырчиев, на днях лишившийся кресла, вызван на допрос в ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.
Как оказалось, помимо Жамгырчиева, сейчас на допросе также находится экс-замруководителя аппарата правительства Бакытбек Калмуратов.
Жамгырчиев и Калмуратов — фигуранты в деле о контрабанде утиного мяса. Ранее экс-зампредседателя ГСБЭП отрицал свою причастность к вымогательству денег.
Источник: vesti.kg
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