Экс-замглавы «Финпола» Эмиль Жамгырчиев находится на допросе в ГКНБ

Чекисты также допрашивают бывшего замруководителя аппарата правительства Бакытбека Калмуратова

Бывший заместитель председателя ГСБЭП (Финполиция) Эмиль Жамгырчиев, на днях лишившийся кресла, вызван на допрос в ГКНБ. Об этом Vesti.kg сообщили источники в правоохранительных органах.

Как оказалось, помимо Жамгырчиева, сейчас на допросе также находится экс-замруководителя аппарата правительства Бакытбек Калмуратов.

Жамгырчиев и Калмуратов — фигуранты в деле о контрабанде утиного мяса. Ранее экс-зампредседателя ГСБЭП отрицал свою причастность к вымогательству денег.

Источник: vesti.kg