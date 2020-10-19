Близкие Сапара Исакова не знают о его местонахождении

Есть сведения, что разыскиваемый бывший премьер не пересекал границу Кыргызстана

Сторонникам и родственникам Сапара Исакова неизвестно о его местонахождении. Об этом Vesti.kg сообщила советница бывшего президента Алмазбека Атамбаева - Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, бывший премьер не имел при себе никаких документов.

-Нам неизвестно о местонахождении Сапара Исакова, - сказала Жолдубаева. - Родные и его соратники беспокоятся за его безопасность. При нем не было никаких документов.

Источники Vesti.kg в правоохранительных органах сообщили, что Исаков, по предварительным данным, еще не пересекал государственную границу.

В Государственной пограничной службе пообещали Vesti.kg предоставить официальный ответ позже.

Источник: vesti.kg