Жарасул Абдураимов назначен полпредом правительства в Ошской области.
Об этом агентству «Кабар» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Жарасул Абдураимов родился 23 февраля 1960 года.
Последним местом работы Абдураимова была должность эксперта по развитию промышленного сектора КР проекта Азиатского банка развития. Кроме того, он был советником министра экономики, а также до этого – советником первого вице-премьер-министра по промышленности.
Источник: Кабар
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