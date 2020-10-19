Сеид Атамбаев заявил, что социал-демократы примут участие в повторных выборах

Политическая партия «Социал-демократы Кыргызстана» провела встречу со своими членами и сторонниками.
Об этом сообщил один из основателей политорганизации Сеид Атамбаев.
По его словам, решено, что СДК примет участие в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша.
Сеид Атамбаев также рассказал, что сторонников интересует роль Алмазбека Атамбаева в предстоящих выборах президента. Им напомнили, что, согласно Конституции Кыргызстана, одно и то же лицо может занимать пост президента не более одного раза.
Напомним, СДК — преемница СДПК, ее образовали сторонники и дети бывшего главы государства. На выборах-2020 партия проиграла.
Выборы кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, которые прошли 4 октября, решением ЦИК признаны недействительными. В Бишкеке прошли массовые митинги в знак протеста против фальсификации итогов голосования. В результате в стране сменилась власть. Президент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку.
Источник: 24.kg
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