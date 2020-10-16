ООН призывает Кыргызстан принимать решения о будущем страны в соответствии с Конституцией

Он также сообщил что специальный представитель генерального секретаря ООН в Центральной Азии Наталья Герман прибыла в Бишкек и проведет ряд встреч с заинтересованными сторонами.

В ООН внимательно следят за стремительным развитием событий в Кыргызстане, заявил на брифинге в Нью-Йорке пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что ООН принял к сведению назначение Садыра Жапарова на пост премьер-министра, а также тот факт, что после отставки президента он взял функции президента на себя.

«В свете последних событий мы призываем все заинтересованные стороны в Кыргызстане сделать все для того, чтобы решения о будущем страны принимались в инклюзивном и прозрачном ключе в соответствии с конституцией Кыргызстана», – сказал Дюжаррик.

Он также сообщил что специальный представитель генерального секретаря ООН в Центральной Азии Наталья Герман прибыла в Бишкек и проведет ряд встреч с заинтересованными сторонами.

15 октября президент Сооронбай Жээнбеков подал в отставку с должности президента. В своем обращении он отметил, что общественно-политическая ситуация в Бишкеке остается напряженной, агрессия не утихает, а требования о его отставке продолжаются. Он заявил, что не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан, поэтому принял решение уйти в отставку.

Тем временем участники митинга у столичной гостиницы «Иссык-Куль» выдвинули новые требования - роспуск Жогорку Кенеша и отставка спикера Канатбека Исаева, избранного на этот пост 13 октября.

Позже Садыр Жапаров перед своими сторонниками у Дома правительства заявил, что спикер Жогорку Кенеша отказался от исполнения обязанностей главы государства и что полномочия президента перешли к нему. Лидер парламентской фракции «Кыргызстан» Нурбек Алимбеков, сопартиец спикера Канатбека Исаева, подтвердил эту информацию, добавив, что при этом Исаев остается спикером ЖК.

В Бишкеке с 5 октября не прекращаются акции протеста. После захвата «Белого дома» и освобождения Садыра Жапарова из-под стражи его сторонники стали требовать назначения его премьер-министром. 14 октября парламент одобрил структуру, программу и состав правительства во главе с Садыром Жапаровым, а президент утвердил. После этого Сооронбай Жээнбеков заявил о готовности подать в отставку после проведения парламентских выборов. Однако сторонники Жапарова потребовали его немедленной отставки.

Источник: Азаттык