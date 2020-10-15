(Видео) Садыр Жапаров: Канат Исаев отказался от полномочий и. о. президента

Садыр Жапаров теперь премьер-министр и и.о. президента

Премьер-министр Садыр Жапаров вышел к своим сторонникам и сообщил, что спикер ЖК Канат Исаев отказался от полномочий и. о. президента.​

«Вы сегодня достигли победы. Глава государства написал заявление об отставке. Спикер Канат Исаев написал заявление о том, что не может исполнять обязанности главы президента. Обязанности премьер-министра и и. о. главы государства переходят мне. Теперь я буду исполнять ваши надежды. Победила правда!» - сказал Жапаров.​

Источник: vesti.kg