 (Видео)  Садыр Жапаров: Канат Исаев отказался от полномочий и. о. президента

Садыр Жапаров теперь премьер-министр и и.о. президента
Премьер-министр Садыр Жапаров вышел к своим сторонникам и сообщил, что спикер ЖК Канат Исаев отказался от полномочий и. о. президента.
«Вы сегодня достигли победы. Глава государства написал заявление об отставке. Спикер Канат Исаев написал заявление о том, что не может исполнять обязанности главы президента. Обязанности премьер-министра и и. о. главы государства переходят мне. Теперь я буду исполнять ваши надежды. Победила правда!» - сказал Жапаров.
Источник: vesti.kg
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