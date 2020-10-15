ЦИК прекратила полномочия депутата Садыка Шер-Нияза и передала мандат Омурбеку Текебаеву

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, удостоверение Шер-Нияза признано недействительным, а депутатский мандат передан Омурбеку Текебаеву.

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем заседании 15 октября досрочно прекратила полномочия депутата Жогорку Кенеша Садыка Шер-Нияза от парламентской фракции «Ата-Мекен».

Как сообщили в пресс-службе ЦИК, удостоверение Шер-Нияза признано недействительным, а депутатский мандат передан Омурбеку Текебаеву.

Об обращении лидера партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева в ЦИК с заявлением о возвращении ему депутатского мандата стало известно 10 октября. После этого ЦИК дважды не смогла принять решения на своих заседаниях из-за отсутствия кворума. Тогда же сообщалось, что из-за отсутствия в Жогорку Кенеше вакантных мест вручить мандат Текебаеву невозможно. После этого стало известно, что депутат от фракции «Ата Мекен» Садык Шер-Нияз отказался от мандата в пользу Текебаева.

21 августа 2019 года Верховный суд отправил дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова на пересмотр в Первомайский районный суд Бишкека по вновь открывшимся обстоятельствам. В 2017 году на основе показаний российского предпринимателя Леонида Маевского о даче взятки в 1 млн долларов они были осуждены на 8 лет лишения свободы. Сами политики вину не признают и заявляют о политических гонениях со стороны бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Тогда же Первомайский районный суд Бишкека изменил им меру пресечения, отпустив под домашний арест, и приступил к пересмотру дела.

Источник: Азаттык