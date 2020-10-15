Премьер-министр Узбекистана поздравил Жапарова с назначением на должность

Премьер-министр Узбекистана поздравил Жапарова с назначением на должность

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов направил Садыру Жапарову поздравительное послание в связи с назначением на пост премьер-министра Кыргызстана, сообщает uznews.uz со ссылкой на пресс-службу правительства.

- В поздравительном письме была выражена надежда на расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям, а также на дальнейшее укрепление стратегического партнерства на благо двух стран и народов, - говорится в обращении.

Напомним, 14 октября Жогорку Кенеш Кыргызстана избрал Садыра Жапарова на должность премьер-министра, а также утвердил состав и программу правительства.

Источник: vb.kg