Президент подал в отставку. Что будет дальше?

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня объявил о том, что принял решение подать в отставку.

В своем обращении к кыргызстанцам он отметил, что «не хочет остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан».

Отметим, согласно статье 68 Конституции республики, в случае досрочного прекращения президентом своих полномочий его полномочия до избрания нового президента исполняет спикер Жогорку Кенеша. В случае невозможности исполнения полномочий президента спикером полномочия президента исполняет премьер-министр или лицо, исполняющее обязанности премьер-министра.

Досрочные выборы президента проводятся в трехмесячный срок со дня прекращения полномочий главы государства.

Должностные лица, исполняющие полномочия президента, не вправе назначать досрочные выборы в Жогорку Кенеш, отправлять правительство в отставку, быть кандидатом на должность президента на досрочных выборах главы государства.

Источник: Элгезит