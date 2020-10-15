Толгонай Стамалиева: Переговоры об отставке Жээнбекова не проводятся

Пресс-секретарь президента не ответила, когда решится вопрос о его отставке
Переговоры об отставке президента Сооронбая Жээнбекова пока не проводятся. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
При этом она не уточнила, когда вопрос об отставке президента будет обсуждаться.
- Никаких переговоров об отставке Сооронбая Жээнбекова не ведем,- утверждает Стамалиева. - Как только что-то будет известно, мы сообщим.
Поясним, на сайте 24.kg появился материал со ссылкой на Стамалиеву, где говорится, что к переговорам об отставке президента присоединились Феликс Кулов, Омурбек Текебаев и Роза Отунбаева.
После захвата Белого дома в ночь с 5 на 6 октября Сооронбай Жээнбеков пообещал добровольно сложить с себя полномочия после урегулирования и стабилизации обстановки в республике.
Однако позже пресс-служба аппарата президента заявила, что Жээнбеков не имеет права покидать свой пост.
«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», — отметили в пресс-службе.
Между тем премьер-министр Садыр Жапаров, выйдя к своим сторонникам, обещал сообщить об итогах переговоров с Жээнбековым о его отставке сегодня еще в 11:00.
Источник: vesti.kg
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