Толгонай Стамалиева: Переговоры об отставке Жээнбекова не проводятся

Пресс-секретарь президента не ответила, когда решится вопрос о его отставке

Переговоры об отставке президента Сооронбая Жээнбекова пока не проводятся. Об этом Vesti.kg сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

При этом она не уточнила, когда вопрос об отставке президента будет обсуждаться.

- Никаких переговоров об отставке Сооронбая Жээнбекова не ведем,- утверждает Стамалиева. - Как только что-то будет известно, мы сообщим.

Поясним, на сайте 24.kg появился материал со ссылкой на Стамалиеву, где говорится, что к переговорам об отставке президента присоединились Феликс Кулов, Омурбек Текебаев и Роза Отунбаева.

После захвата Белого дома в ночь с 5 на 6 октября Сооронбай Жээнбеков пообещал добровольно сложить с себя полномочия после урегулирования и стабилизации обстановки в республике.

Однако позже пресс-служба аппарата президента заявила, что Жээнбеков не имеет права покидать свой пост.

«Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет права покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству», — отметили в пресс-службе.

Между тем премьер-министр Садыр Жапаров, выйдя к своим сторонникам, обещал сообщить об итогах переговоров с Жээнбековым о его отставке сегодня еще в 11:00.

Источник: vesti.kg